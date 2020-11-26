駐台陸媒遭驅離事件 陸委會：部分陸媒已停止錄製 19:102020/11/26 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸委會副主委邱垂正。（林至柔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年七月發生陸媒在台錄製節目後，遭驅離一是，被質疑界定模糊，不知道「什麼可以做，什麼不能做」，對此，陸委會副主委邱垂正26日表示，陸媒在台租借攝影棚錄製節目、評論時政，已經違反當初申請之目的，目前還在台灣的陸媒，也有部分已停止在台錄製節目。 邱垂正表示，陸媒在台租借攝影棚錄製節目、評論時政，已經違反當初申請之目的，陸委會也已請主管機關文化部，通知陸媒在台駐點記者，停止在台錄製節目的行為，若仍繼續錄製，政府將依法處理。 邱垂正說，後續辦法，遵照主管機關文化部。 (中時 ) #節目 #陸委會 #目的 #攝影棚 #評論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡政府阻撓陸媒駐台輪替 國台辦：停止無理刁難 11:222020/11/25 兩岸 新華時評：民進黨只會拿媒體開刀 08:512020/11/26 兩岸 陸國防部：反對美台官方軍事往來 絕不允許分裂 15:312020/11/26 兩岸 陸指控為台諜 學者施正屏判刑4年 04:102020/11/26 焦點要聞 日本新任駐陸大使垂秀夫今日抵京 將在大使官邸隔離2周 11:362020/11/26 兩岸 林鄭施政報告 提示威者赦免條件 04:102020/11/26 兩岸要聞 華為反擊川普5G封殺 明年新4G手機大復仇 13:562020/11/25 財經 劍指特斯拉？ 華為使出殺手鐧 再建言下場曝光 19:292020/11/25 財經 新聞早班車》疫情狂飆 全球確診逾6000萬人 06:302020/11/26 政治 陸媒駐台難輪替 國台辦籲勿刁難 04:102020/11/26 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 半夜衝現場驗屍 男腐屍突「長嘆一聲」 女法醫揭驚悚內幕 - 兩岸 習近平中國夢是美國噩夢 美智庫：陸對台動武就與台建交 - 兩岸 加速培養航母艦載戰機飛行員 陸國防部：改裝、生產雙模式並行 - 兩岸 色誘商人奪42命！甜美幼教師遭槍決 菜鳥警心軟「為她理光頭」29年 - 兩岸 大陸異議人士溫起鋒遭台遣返被捕？陸委會這麼說 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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