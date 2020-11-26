今年七月發生陸媒在台錄製節目後，遭驅離一是，被質疑界定模糊，不知道「什麼可以做，什麼不能做」，對此，陸委會副主委邱垂正26日表示，陸媒在台租借攝影棚錄製節目、評論時政，已經違反當初申請之目的，目前還在台灣的陸媒，也有部分已停止在台錄製節目。

邱垂正表示，陸媒在台租借攝影棚錄製節目、評論時政，已經違反當初申請之目的，陸委會也已請主管機關文化部，通知陸媒在台駐點記者，停止在台錄製節目的行為，若仍繼續錄製，政府將依法處理。

邱垂正說，後續辦法，遵照主管機關文化部。

(中時 )