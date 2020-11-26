台南今年10月發生重大治安事件引發全台關注！市議員林德宇26日於市議會質詢說，台中市北區一中街周遭、南屯區向學路與大觀路附近、西屯區逢甲商圈等，列為婦幼安全警示地點，警察局應在網路上加強標示宣導守護市民安全。警察局長楊源明說，針對警示地點持續加強巡邏、臨檢盤查及宣導等勤務。

林德宇表示，台中市列管的婦幼安全警示地點，從3年前17處減到今年只剩3處，是所有員警的努力。希望警方不能抱持多做多錯的心態，一定要落實警示，該列管就列管；今年4月在太平有發生一起女童遭性侵的案件，該地就沒有被列為婦幼安全警示地點。

市長盧秀燕指出，台南的命案發生後，市府不斷在加強治安作為。警察局長楊源明表示，該案件可能未符合列入警示地點的標準，他承諾一旦符合標準的案件發生就列管，也會要求各分局確實執行，同時針對警示地點持續加強巡邏、臨檢盤查及宣導等業務。

林德宇認為，列管地點的路段範圍應更精準，台南市警局網頁點進婦幼安全項目，有哪些婦幼安全警示地點，都列在地圖上一目了然；台中市警局網站目前還要點開PDF文件才看得到警示地點列表，民眾容易忽視，值得台中市警方加強改進，防範未然。

(中時 )