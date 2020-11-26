八卦山上大佛旁的賴和詩牆和停車場占地1萬5755平方公尺，為縣有風景區用地，可作為商業、旅館用途，彰化縣政府計畫以BOT或招租的方式，吸引留宿彰化。（吳敏菁攝）

八卦山上大佛旁蓋旅館重新出擊！15年前縣府曾辦理「八卦山渡假中心BOT案」，最後審議沒過關，但在這塊1萬5755平方公尺的風景區土地上，蓋座優質旅館的夢想一直沒磨滅，隨著大佛景點的整頓，彰縣府已重啟招商，計畫以BOT或招租的方式，吸引投資。

八卦山過去有座「彰化溫泉」別館，成名還在大佛之前，曾是招待政要、嘉賓的會館，後來建築主體拆除，僅留下「溫泉路」老路名，但老彰化人記憶難磨滅。

2005年彰縣府辦理「八卦山渡假中心BOT 案」招標，還被視為是連結歷史的重大投資，計劃興建6樓高5星級大飯店，知名連鎖旅館業者準備投資6億元，完成簽約，最後因樓高蓋過了大佛，掀起雜音，都市計畫審議沒過關，胎死腹中。

彰化至今沒有5星級大飯店，當年機會溜掉，不少人惋惜，近年來隨著大佛風景區的整頓，大佛旁賴和詩牆公園接連停車場，占地1萬5755平方公尺的縣有地，容許建蔽率20％、容積率60％，可作為商業、旅館等用途，隨著彰化縣工商發展策進會積極結合政府和民間資源，重燃業者的興趣。

城市暨觀光風景處副處長湯國榮指出，大佛一直是彰化地標，留宿八卦山具吸引力，尤其，近年來不僅多了天空步道，也重新修復九龍噴泉、銀河飛瀑，闢建民族新村的公園等，景點越來越多，加上大佛前270度的八卦山夕照、萬家燈火的夜景，還有傳奇故事，留宿一晚，還能串連彰化扇形車庫、美食小吃等地的行銷力道。

彰化縣工商發展投資策進會總幹事張啟楷指出，進行中的四大招商計畫分別是，鹿港轉運站、大佛渡假村、彰化縣衛生局前停車場「機28」和彰化田中高鐵特區，已有連鎖大飯店對投資鹿港轉運站表達高度興趣，現勘後更提出怎麼串聯周邊資源的具體想法。八卦山大佛深具知名度，同樣吸引業者躍躍欲試。

(中時 )