新竹市成德高中體育班棒球隊今年重新調整戰力，26日面對來自後山的花蓮玉里高中8強賽，成德高中在投手戰，頂住壓力靠著關鍵一擊打進超前分，最終以2：0晉級4強。市長林智堅表示，能夠擠進4強的窄門是件不容易的事，展現了團隊的戰力及平時努力訓練的結果。

「一直想守著看直播。」林智堅表示，從打入16強後就不時詢問戰況，希望他們能跨越黑豹旗第5名魔咒，一舉奪下最好的成績，除了球技上的精進之外，如何讓體育班的孩子更加、更好，也成為近幾年市府體育班改革的目標。

教育處表示，23日16強戰成德高中打線面對鶯歌工商前兩任速球派投手時，首局就靠3支安打、2次保送、2次失誤，掃進4分，其中王苡丞的安打並帶有2分打點。整場比賽以王苡丞3安打、4分打點及盧奕呈單場3安打，含一發全壘打表現最佳，同時這也是他的生涯首轟。

在8強賽面對玉里高中時，前7局雙方形成投手戰，久攻不下分數。成德高中在8局上抓住了機會，靠著連續安打及玉里高中右外野手發生接球失誤攻下超前分，取得1：0的領先，並於9局上靠著安打及打跑戰術追加保險分，加上3任投手完美的封鎖對手打線，最終以2：0擊敗玉里高中，挺進4強。

「憑著毅力、努力不服輸的精神拚戰」成德高中校長楊青山表示，棒球隊的孩子，經過黃郁倫總教練、吳建緯教練及蔡政宏教練，整體調整及強化訓練強度下，孩子們戰力快速提升與強化，希望讓成德高中棒球隊從別人口中的新興黑馬朝向傳統名校前進。

「每次上去打擊都是平常心，不要讓自己有太多渴望和太多害怕。」盧奕呈在16強比賽時談到敲出人生的第一發全壘打，他自己也嚇到，隊友們也都興高彩烈的喊：「這是你的首轟耶！」自己過往都擔任球隊6、7棒居多，今年總教練相中他在守外野的腳程及速度，因此將他調至開路先鋒。

另外有著「成德大王」稱號的王苡丞則表示，16強第1局時就想先搶下分數，讓我方的投手比較好丟，在經過纏鬥後順利擊出關鍵的2分打點安打。

(中時 )