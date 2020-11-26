「省府日常散策」文創工作者，已進駐中興新村。（廖志晃攝）

老宿舍轉型，成為兼納大江南北美食的「帶人尋味」餐廳。（廖志晃攝）

55號烘焙室，讓老舊宿舍重新飄香。（廖志晃攝）

國發會希望南投縣政府利用通盤檢討機會，將中興新村「文化景觀」部分解編，以利整體規畫，如納入國立中興大學分校等；當地居民則質疑，文化景觀解編是為了要拆房子，如果要解編，絕對誓死抵抗！

台灣省政府所在地中興新村，兼具政治、歷史與文化意涵，前總統馬英九執政時期，南投縣政府依《文化資產保存法》公告中興新村為文化景觀，維持省府時期的風貌；目前，已有「省府日常散策」等文創產業進駐宿舍區，建築物保持原貌，內部則已翻新，不過，與2400多間宿舍相較，只能算是局戔戔之數。

國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴指出，國發會也希望中興新村保持原有樣貌，沒有一定要全部解編，也不會大興土木，只是希望縣府利用5年通盤檢討的機會，配合國發會的整體規畫，北、中、南核心分別規畫為機關區、生活圈及中興大學分校等；國發會已委外進行評估，1年後提細部計畫，屆時會舉辦公聽會，傾聽大家的意見。

光榮里長陳武強則強調，他絕對不贊成文化景觀解編，因為文資法只有規定設置，沒有取消的規定，政府必須依法行政怎麼解編？再者，文資法並沒有限制不能活化，只要保持外觀，內部可以變更，例如「省府日常散策」等文創工作者，進駐後並沒有感覺任何阻礙；而且，中興大學如果要設分校，可能是在南投監理站舊址或中學西路，也與文化景觀區無關。

陳武強質疑，文化景觀解編背後的真正目的，是要把房子拆掉重建！文化資產是經過文資委員審議通過，應該盡可能保護並且融入現代的想法，怎麼可以看不順眼就拆掉？60年歷史的房子，拆掉就沒有了！如果要將文化景觀解編，大家走著瞧，他一定會發動抗爭，寸土不讓！

(中時 )