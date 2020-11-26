張家瑋劇中與黃文星玩SM。（民視提供）

張家瑋劇中與黃文星玩SM。（民視提供）

張家瑋劇中與黃文星玩SM。（民視提供）

﻿民視八點檔連續劇《多情城市》今晚即將播出劇中由小三扶正的李文真，竟然在客廳要跟老公劉加堯玩Cosplay，進行到一半剛好全家都回家，場面尷尬又爆笑。張家瑋表示拍這場戲還認真看一下網路影片來惡補，黃文星是光看本就笑出來，到了正式演出，他看到張家瑋認真的模樣，讓他忍不住笑場。

張家瑋表示在《多情城市》這一場戲要化身職場女主管，要跟另一半大玩SM，就讓她非常緊張，除了上網惡補心得，還在造型上下功夫，跟造型師討論找到非常性感的套裝，她說還好最近有時間運動，穿上去剛剛好。拍攝過程中張家瑋笑說光把黃文星的領帶拿來矇眼，還有將他的雙手銬上手銬就忙翻天，也讓黃文星忍不住笑意，只好先NG。

劇中張家瑋自己解開上衣的扣子然後將黃文星撲倒，對第一次這樣嘗試，她只能說真的是「恥度全開」，拋開包袱非常盡力演出，只是撲倒過程一度要撞上黃文星的重要部位，讓她連忙快閃，全場包含工作人員都笑瘋，導演也忍不住說：「看起來張家瑋沒玩過cosplay喔！」黃文星也連忙說：「我跟老婆也不會這樣玩啦！」但黃文星說他有句台詞「快打我吧」，也讓他笑翻，還好是矇著眼睛，不然光看到工作人員憋笑，恐怕又要NG了。

(中時 )