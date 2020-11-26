南市刑大攻堅，破獲三線話務機房逮17名詐欺犯，查扣行動電話40餘支、犯罪所得85萬、毒品等證物。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

南市刑大攻堅，破獲三線話務機房逮17名詐欺犯。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

以25歲謝姓嫌犯為首的詐騙集團，租用豪宅為電話機房及詐騙基地，且為防警方察覺，一兩個月就換地方；台南市警察局刑警大隊經半年布線，24日兵分8路破門攻堅，一舉查獲10男、7女詐騙犯及大批手機、毒品等犯罪工具，全案以詐欺等罪嫌移送台南地方檢察署擴大偵辦。

刑警大隊科技犯罪偵查隊半年前接獲165線報，指謝姓嫌犯及同夥以假檢警手法詐騙，警方跟監半年，發現謝姓與同夥非常謹慎，租用多處有門禁的大樓豪宅，而且採短租方式，狡兔多窟，經常轉移陣地，避免同一地長期出沒引人注意。

24日警方見時機成熟，由科技犯罪偵查隊與偵查第三隊、南部打擊犯罪中心第一隊等單位共組專案小組，由台南地方檢察署檢察官郭書鳴指揮偵辦，出動60多人，趁著中午犯嫌午餐鬆懈之際破門攻堅，詐騙集團成員一臉驚訝，來不及反應全被逮捕。

為首的謝姓主嫌有詐欺、毒品前科，專門吸收20多歲的年輕人進行假檢警詐騙，現場除查扣行動電話40餘支、筆記型電腦4部、wifi分享器、新台幣85萬元及安非他命、愷他命50餘克，以及詐欺話術教戰守則，據了解還有專人上課，由成員筆記應對要點。

該詐欺犯罪集團採三線機房運作方式，第一線騙被害人健保卡被盜用，第二線假冒警察恐嚇被害者涉及洗錢，第三線假檢察官聲稱要凍結帳戶，但可通融被害人把錢領出交付保管，案件偵結即歸還。

從查扣手機電話資料顯示，不少對岸民眾受害，現場查獲85萬現金，粗估不法獲利千萬元起跳，檢警正擴大追查。

南市刑大科偵隊偵破詐欺集團

(中時 )