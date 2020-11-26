美國總統川普10月驚奇持續加碼台灣，美衞生部長、國務次卿先後訪台，前民進黨立委林濁水指出，川普催油門，總統蔡英文踩煞車嗎？總統兩岸政策滿意度就掉了13.6%，兩岸政策該檢討了吧，否則50%滿意度岌岌可危。

林濁水在臉書貼文表示，美衞生部長、國務次卿相繼訪台，前總統馬英九警告來的層級愈高，情勢愈緊張。不料大家紛紛不以為然時，外交部居然說，台灣目前不追求台美全面外交關係，真怪。接著立院台美復交案、美國務卿蓬佩奧說台灣不是中國一部份、立委問歡不歡迎蓬佩奧訪台，總統、國安團隊幾乎一貫怪怪左閃右避。

林濁水接著表示，川普催油門，蔡總統踩煞車嗎？民意反應很現實，總統兩岸政策滿意度一掉就13.6%，兩岸政策該檢討了吧，否則再掉就不到50%了。

林濁水也在《自由評論網》撰文表示，川普「10月驚奇」，美國開始加碼台灣，將可能持續到2021年1月，而維持現狀又成了總統的政策主軸。林濁水酸說，現在川普以戰略清晰鞏固民眾支持時，總統卻採取過度保守的戰略模糊策略，可惜川普提供給台灣的機會，還會讓多數的民意和她政策的的落差持續存在，以致於國民黨可以持續見縫插針，50%這個滿意度過半的關卡，肯定岌岌可危。

(中時新聞網)