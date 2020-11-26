台中市勞工局長吳威志26日公布幸福職場，香港商世界健身台灣分公司獲四星獎，每名員工都有專屬黑卡，免費運動投資健康。（盧金足攝）

鼓勵企業打造良好工作環境，台中市政府勞工局舉辦幸福職場評選活動，今年共有28家企業獲選。（盧金足攝）

員工找到幸福企業非夢事！台中市勞工局26日公布28家幸福企業，員工福利有多好？全新宿舍、免費健身房及按摩、生日假、員工子女新生報到假等，勞工局長吳威志表示，台中目前還有1000人在放無薪假，希望讓更多人都能享受到幸福企業的福利。更完善。

吳威志指出，獲獎企業提供員工免費健康檢查、低碳健康廚房、打造全新員工宿舍、生日假放免驚、員工子女新生報到假、急難紓困、員工子女獎學金等，增加女性同仁參與決策層級、提供身障及孕婦專屬車位、推動學習護照、職涯發展地圖及專業證照加給等。

台中市已有138家事業單位榮獲幸福職場殊榮，今年評選「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」及「永續的職涯發展」五項指標。

今年共有28家企業獲選，「屋馬餐飲集團」及「和德昌股份有限公司」鼓勵旗下關係企業報名幸福職場評選，各自努力提升員工福利，形成良性競爭，共同打造和諧、健康、永續的幸福職場，榮獲「推動幸福五星集團獎」。

受疫情影響，台中目前還有1000人放無薪假，吳威志說，為照顧勞工，市府在疫情期間提出多項援助，本來有上百家申報，經協助解決問題後，企業逐漸復甦，發揮更多力量照顧更多員工。

今年五星獎由「金屋馬燒肉有限公司」、「國家中山科學研究院航空研究所」、「樹德企業股份有限公司」、「和德昌股份有限公司-台中新興分公司」、「屋馬國安有限公司」脫穎而出。

其中「和德昌股份有限公司-台中新興分公司」首次參加評選即獲最高榮譽五星獎，「屋馬國安有限公司」則連續3年獲得最高榮譽肯定。

四星獎由「天下數位科技股份有限公司」、「香港商世界健身事業有限公司-台灣分公司」、「漢翔航空工業股份有限公司」、「和德昌股份有限公司-大里國光分公司」、「屋馬日式燒肉有限公司」、「兆洋餐飲事業股份有限公司-台中北屯分公司」、「均豪精密工業股份有限公司中科廠」、「屋馬美食有限公司」拿下。

三星獎由「和德昌股份有限公司-大里中興分公司」、「台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處」、「台中日光溫泉會館股份有限公司」、「中科大飯店股份有限公司」、「和德昌股份有限公司-台中河南分公司」、「隆燿營造股份有限公司」、「明昌國際工業股份有限公司」、「詮縈健康產業股份有限公司附設私立詮縈居家長照機構」、「和德昌股份有限公司-台中五權西二分公司」、「采威國際資訊股份有限公司」、「萬客什鍋股份有限公司」、「兆洋餐飲事業股份有限公司-台中文心分公司」、「和德昌股份有限公司-台中新大雅分公司」、「台華精技股份有限公司」、「聯名股份有限公司」獲得。

(中時 )