台灣樂天市場26日宣布，與新安東京海上產險攜手推出「樂天保險館」。「樂天保險館」不僅有專業的保險資訊，消費者亦能依據自身需求，選擇適合自己的保險商品。新安東京海上產險在館內除了提供汽（機）車險，住宅火險、到旅平險等多項險種外，還有「精選好文」分享，讓民眾只要在樂天保險館，即可選擇多元的保險服務。

台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，觀察到台灣大多數民眾對於保險購買及保險知識的需求逐漸攀升，但因為工作繁忙，無法隨時檢視自身需求，或是日常所需的保險服務；台灣樂天市場與新安東京海上產險合作，在樂天保險館中提供會員最適切的保險服務，後續還將合作提供更多元的服務。

樂天市場大數據分析顯示，站上會員女性占總體會員人數的65％，曾購買過日本相關商品的會員約有七成以上。對此，樂天市場特運用新興行銷科技，在瞭解會員的需求之後，推薦其最適保險，同時也會定期在「精選好文」專區中，分享保險時事議題、專業觀點，讓會員快速簡單即可取得保險完整服務。

台灣樂天市場表示，「台灣樂天生態圈」透過會員及點數豐富整體生態體系，透過與新安東京海上產險的跨界合作，將能帶來不一樣的會員族群。未來也將持續與新安東京海上產險有更深化的合作，規劃推出「保險體驗平台」，以遊戲方式寓教於樂，帶給樂天會員不同的保險體驗。

(工商 )