由於國內部分區間車使用時間長，台鐵預計引進新車替代，但傳出新車有許多瑕疵，台鐵局26日表示，列車抵台後，目前正由臺鐵局及第三方獨立認證及驗證公司德國萊因（IV＆V）進行交車測試中，主要依據契約要求，針對性能系統及設備進行各項測試作業，有關江委員所提四項缺失，均為臺鐵局及德國萊因公司於測試過程所列之缺失改善項目，並已要求廠商進行改善。

台鐵局指出，EMU900型電聯車第一批（901及902兩編組）經立約商現代樂鐵公司完成出廠測試，之前要求投標廠商資格已排除中國，並依據政府採購條約及協定（GPA）規定，限制主要設備如集電弓、真空斷路器、主變壓器、軔機設備、牽引動力設備、輔助供電設備、空氣壓縮機及車輪車軸等設備非GPA會員國者不予接受（中國並非GPA會員國），其他零組件並未設限，但本局於多次雙方會議中均要求立約商盡量採用臺灣廠商產品，並提供國內廠商名單供現代樂鐵公司進行媒合參考，目前EMU900型電聯車之車窗玻璃、水箱、真空廁所系統、座椅及旅客資訊顯示系統等設施設備製造商均為臺灣廠商。

為確保EMU900型電聯車能夠確實符合契約要求，提供民眾安全舒適的旅運服務，臺鐵局將與第三方獨立認證及驗證公司德國萊因（IV＆V）持續嚴格把關，要求立約商現代樂鐵公司針對交車測試中所提之各項缺失確實完成改善。

(工商 )