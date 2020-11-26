（Pi拍錢包進軍士東市場，贈「百元買菜金」。圖／業者提供）

網家（8044）近年來積極發展金融科技事業，集團旗下Pi錢包為營運亮點。Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，Pi錢包自上線迄今，會員數已突破100萬，合作通路也擴增超過18萬店點，近期再進軍台北天母的「士東市場」，擴大使用場景。網家在支付領域耕耘，以Pi錢包為核心擴大旗下P幣生態圈，預期將會在網家B2C業務之外，另外一項具有成長潛力的動能。

韓昆舉表示，今年民眾對於「無接觸」付款的意願持續增長，帶動更多支付發展的潛力與機會。近期網家拓展的連鎖餐飲美食通路包括清心福全、鬍鬚張、85度C、麥味登及王品集團等品牌，帶動今年前三季Pi拍錢包合作的連鎖餐飲美食通路交易筆數與金額皆較去年同期大幅成長4.5倍。

韓昆舉表示，看準日常餐飲需求的支付商機，這次首度深入市場商圈，與天母士東市場串接，大規模將支付服務導入各類型攤商，包括生魚片、牛肉鋪、花店、水果店、市民小吃。未來將藉由點數循環消費的特性，使點數經濟貼近日常生活，全面打造生態圈。

網家表示，Pi拍錢包將於11月28日起，連續兩周末至士東市場設立Pi拍錢包專屬攤位，於指定活動日期時間，首次註冊Pi拍錢包會員，即可獲得P幣「買菜金」、單筆消費享回饋等活動。

網家近期積極發展金融科技事業，日前旗下兩家支付子公司拍付國際資訊（Pi錢包）以及支付連合併，未來將以拍付國際為存續公司，以達到整合資源運用、降低營運成本，並進一步提升營運績效與擴大經濟規模的目標。整併之後，拍付國際除取得支付連業務以外，也將取得國際連業務，未來第三方支付、行動支付、電子支付都將統合在拍付國際之下營運。

不過目前金融科技這一部分，今年前三季仍處於虧損狀態，累計淨損約新台幣1億元。但網家表示，儘管金融科技事業雖仍未擺脫虧損，但目前正加大力道投資，以加速取得用戶為首要目標。除了整合拍付國際以及支付連兩公司以外，網家接下來也會推出更多服務，在消費者端，包括已經針對個人貸款服務、攜手玉山銀行在Pi錢包內推出「拍享貸」信用貸款服務，2021年則預計將再推出旅遊、汽車、機車等保險以及跨境支付。

(工商 )