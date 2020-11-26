清大工科畢業的陳玟穎（右）因黃斑病變，回鄉從零出發，打造自己的甜點夢，縣府也首推青年創業獎勵補助，成為首獲補助青年，成立蛋糕捲品牌「沐光樹」，26日開幕。（吳敏菁攝）

清大工科畢業的陳玟穎（右）因黃斑病變，回鄉從零出發，打造自己的甜點夢，縣府也首推青年創業獎勵補助，成為首獲補助青年，成立蛋糕捲品牌「沐光樹」，26日開幕，縣長王惠美頒發獎金，也稱讚太好吃了。（吳敏菁攝）

清大工科畢業的陳玟穎，因黃斑病變，人生道路轉了彎，放棄工科領域的高薪，決定回鄉從零出發，打造自己的甜點夢，縣府也首推青年創業獎勵補助，成為首獲補助青年，成立蛋糕捲品牌「沐光樹」26日開幕，分享創業的事，不被障礙擊倒的勇氣激勵人心。

32歲的陳玟穎本在新竹工作，因視力惡化回到家鄉，一度沮喪的她，從2017年接受彰化縣政府「身心障礙者創業支持計畫」輔導，玟穎的媽媽陪在她身邊，在3年日子裡，學習製作蛋糕、沖泡咖啡等技術。

「手作烘培重燃我對人生的熱情！」陳玟穎說這中間大有學問，有時比動用科學腦還燒腦，慢慢有衍生了夢想，希望開一間店，結合彰化的優鮮蛋、龍眼花蜜、地瓜、黑芝麻等在地食材。

彰化縣政府也首創成立1000萬元「青年創業獎勵補助」，陳玟穎是首位獲得青年創業獎勵補助的青年，縣長王惠美26日特別前往頒發30萬元補助金，鼓舞青年朋友築夢。

王惠美說，縣府今年首推「青年創業獎勵補助」，提供彰化縣18歲至45歲的青年創業獎勵補助，第一梯次補助名單中還有對返鄉創業的年輕夫妻檔，放棄工程師高薪工作，返鄉承接自家畜牧場，並打破畜牧產業傳統市場零售羊肉的營銷模式，自創羊肉爐品牌，開發多樣化的羊肉熟食料理真空包，行銷彰化在地優質羊肉品，期許有更多年輕人回鄉創業。下一波會在12月進行審查。

勞工處表示，有需要的青年朋友可以盡速提出申請，留在地方一起打拚，明年度縣府還會開辦包含商業、農業、網路等課程，只要上滿30個小時，都可以提出申請「青年創業獎勵補助」。

(中時 )