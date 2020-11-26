尚和歌仔戲劇團2020年度大戲《敬瑭圍城》，12月11日至13日移師台南延平郡王祠。（曹婷婷攝）

在古蹟裡欣賞歌仔戲，氣勢更磅薄！尚和歌仔戲劇團2020年度大戲《敬瑭圍城》，12月11日至13日移師台南延平郡王祠，融合古蹟情境，展現電影場景臨場感，整齣戲揉合歌仔戲、微古蹟情境、樂隊、舞蹈、武打，讓延平郡王祠進入前所未有的一番風景。

去年尚和劇團年度大戲-紅塵觀音夜琴郎-在台南文化中心演藝廳的演出，受到台南鄉親極佳回響，今年在疫情之下，也期待台南朋友們繼續給力，讓好戲能持續在台南上演，也讓後疫情時代的劇團，有更多持續創作的動能。

《敬瑭圍城》出自五代十國歷史故事，此次與台南市文化局攜手，提煉傳統戲劇高度，舞台設計張哲龍新製大型平台無縫融合延平郡王祠，場內並延伸新製延平郡王祠入口的鳥居風格，大量裝置古典氛圍，試圖讓觀眾與戲劇的情感融為一致。

此外，周煌翔老師的音樂設計中西合韻，傳統曲調輔以電影配樂，讓戲劇張力更強大；武術指導劉冠良老師和舞蹈設計張雅婷老師，更挑戰演員極致腳力與功底，並活用延平郡王祠每個空間與可能性，讓武打和舞蹈皆有淋漓盡致地展現，更力邀台南在地的大唐民族舞團共演，跨市合作、精彩可期。

除了坐在場內的觀眾擁有最佳臨場感觀賞享受，此次劇團現場採電影手法拍攝，輔以吊臂、航拍等技術，除了戲劇錄影外，更將完整紀錄屬於延平郡王祠的戲劇記憶。

(中時 )