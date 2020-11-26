環境改變了客戶的消費行為，買保險不再需要與業務員面談評估再投保，網路投保漸成年輕世代買保單的新趨勢，和泰產險表示，線上投保投保滿額，也可以有3次抽獎！

和泰產險表示，近年來小額的個人傷害險，除了保障個人傷害意外之外，因應民眾的生活習慣，該產險也推出各式專案提供投保選擇，如運動潮流之下，推出專屬運動保戶的「健健美」專案，廣受運動族群喜愛，保障範圍除了基本意外傷害實支實付也額外提供了個人隨身財物被竊損失保障，讓保戶開心出門、專心運動，貼心照顧每個運動愛好者。

由於國內疫情穩定，再加上政府安心旅遊的補助政策，國內旅遊熱潮持續不退，和泰產險說，不論國內、外旅遊，建議民眾提早為自身的旅遊做相關投保規劃，若線上投保和泰產險的旅平險，承保因意外傷害事故，導致失能或死亡的保障，除了陸上出遊，也推出海域活動綜合保險，讓保戶從事水上活動時，不慎遭遇意外或特定事故如溺水、潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染及中暑等，可獲得相關保障，盡情徜徉在輕鬆自在的休閒時光。

和泰產險進一步指出， 新冠疫情影響各行各業，政府推出消費回饋3倍券嘉惠國人，和泰產險也推出線上投保活動，保戶只要於和泰線上網站投保個人傷害險、旅遊平安險、強制車險任一險種，不限投保金額，即可參加抽獎，有機會獲得商品禮券、旅行箱以及智慧小家電，每一位保戶享有3次抽獎機會。

(工商 )