時序即將進入年底，今年幾乎一整年都被新冠疫情籠罩，財政部也對外公布旗下八大行庫承作紓困貸款的總成果，根據財政部在26日所揭露的最新統計顯示，截至25日止，八大行庫合計各部會、行庫自辦方案等全體提供企業及個人紓困貸款的，公股銀行核准紓困貸款達221,910戶及21,471.41億元，分別包辦了全體銀行71％及84％的占比。

財政部指出，截至109年11月25日公股銀行配合辦理各部會紓困貸款的核准企業戶數達71,464戶，核准金額8,056.41億元，占全體銀行比率分別為83％及85％，此外，各行庫自辦專案的核准戶數150,446戶、核准金額13,415億元。

財政部並進而作出近十個月來的紓困承作「趨勢分析」指出，若加計以109年4月30日、6月30日、8月31日、10月30日、11月25日公股銀行辦理各部會紓困貸款成效趨勢分析，核准戶數及金額雖由4月底7,451戶、1,137.54億元成長至目前的71,464戶、8,056.41億元，但成長幅度逐漸趨緩，主要由於疫情發生初期，急需紓困客戶眾多，因此集中在申辦初期，包括各部會紓困貸款每月承作量均呈倍數成長，包括受衝擊較大的產業，多於4月起陸續取得紓困相關融資，加上我國防疫成效斐然，民間除部分產業受限各國境管未能復甦外，其餘多已漸次減緩紓困需求，故近期申辦及承作成長量日趨下降。

對於中央銀行109年4月20日生效開辦的「小規模營業人簡易貸款方案（C方案）」，財政部也引述最新統計指出，截至同年11月24日，公股銀行核准戶數總計86,445戶，核准金額達404.88億元，占全體銀行比率均約為75％。

而勞工紓困貸款，公股銀行總受理戶數達525,646戶，其中454,727戶已獲核准，核准金額454.42億元。

財政部也統計，截至109年10月底止，公股銀行對小微企業放款餘額達1.42兆元，戶數217,772戶，分別年增13.81％、74％；至於公股銀行辦理台商回流投資貸款，政策性專案核貸259件、2,402億元，自辦專案核貸615件、610億元，核貸率94.07％至100％。

(工商 )