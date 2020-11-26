疫情影響、國門不開，國人無法赴海外過耶誕與跨年，台北晶華酒店瞄準悶得慌的國人擴大舉辦耶誕嘉年華會活動，除「台北最高室內聖誕樹」已在飯店中庭布置完成，並自即日起至12月31日推出一系列餐飲美食、娛樂表演活動，今年更耗資百萬推出「聖誕組曲燈光秀」，每晚整點準時演出，傳遞如拉斯維加斯與澳門大型娛樂場飯店節慶氛圍，讓客人一路歡樂到年底。

同時，台北晶華酒店館內各餐廳也端出聖誕大餐與聖誕糕點，包括造型奇趣的「聖誕寶貝歡樂餐」以及聯合義大利、德國和法國知名節慶糕點的「聖誕甜品集」，客房部也規劃出「晶華郵輪式度假體驗－聖誕親子航程」住房專案，以最溫馨華麗的聖誕氛圍、為您留下最精采的佳節回憶

迎接聖誕佳節的來臨，台北晶華一樓中庭的azie將超高人氣的義大利麵、咖哩飯、三明治、漢堡等五款兒童餐點，巧妙變身為充滿節慶感覺的聖誕老公公、麋鹿、冰天雪地企鵝和聖誕樹，推出「聖誕寶貝歡樂餐」，另有適合親子共享的「聖誕雪地牛肉咖哩」與「麋鹿雪橇漢堡堡」，前者是以香濃滑順的咖哩醬搭配聖誕老公公與麋鹿造型飯糰，最後罩上以芝麻薄餅製成的雪花屋頂，可以用隨餐附上的小槌子將屋頂敲碎搭配食用，「麋鹿雪橇漢堡堡」則是將麋鹿造型的麵包製成漢堡，搭配新鮮蔬菜棒或薯條，上桌時撒滿以糖霜製成的雪花，俏皮可愛又兼具美味、絕對是節慶必嘗的創意美味，上述餐點每款220元起。

應景糕點是聖誕大餐上不可或缺的甜蜜元素，晶華酒店一樓的外帶櫃上除了有薑餅、蛋白餅、棉花糖、費南雪等琳瑯滿目美味甜品之外，更有來自歐洲的代表性烘焙品項，包括義大利知名的聖誕麵包--「潘娜朵尼Panettone」、口感豐厚且帶有嚼勁的德國傳統節慶麵包－「史多倫」、以及法國新年必嘗、酥香可口的「國王派」。

造型甜點則主打外表吸睛的「雪人」，主廚以酥脆的餅皮為底，依序疊上柑橘果凍、香草奶凍，與百香果凝醬，外層包裹白巧力慕斯，最後加上活靈活現的雙眼與雪人帽，外觀似雪人般柔軟，入口綿密，讓人愛不釋口。同樣有著俏皮樣貌的「麋鹿」是以咖啡杏仁蛋糕為主體，疊上主廚自製的香濃咖啡榛果醬，外層包裹打發後的咖啡甘納許，最後淋上巧克力淋面而成，綴上鹿角與紅鼻子大眼睛，逗趣討喜的模樣讓人會心一笑。而底層使用酥脆塔皮填入香氣四溢的開心果杏仁餡的「聖誕樹」，有著覆盆莓內餡與榛果脆皮所共同營造出的豐富口感，是一款一見到就立刻可感受到佳節氛圍的甜點。「莓果慕斯」則是以口感鬆軟的達克瓦茲蛋糕及滋味酸甜的莓果醬製成，外觀以巧克力製成的淋面製成聖誕老公公的紅色外衣與皮帶，圓滾滾的模樣為您的佳節餐桌增添一抹有趣的溫馨氛圍。上述甜點每款280元。

由九款甜品成的「繽紛聖誕禮盒」、四款甜品搭配義大利聖誕麵包潘娜朵尼的「精緻聖誕節禮籃」，以及搭配麗晶精品各大品牌的佳節選物，包括Charm Villa 精選花果茶、舊振南喜紅糖禮、ChaChaThe禮盒、RÒU BY T-HAM、Jean-Paul Hevin聖誕禮組，組成的「晶典聖誕禮籃」供消費者盡情選購，每款1,980元起。

《聖誕親子航程》郵輪式度假體驗住房專案晶華郵輪也推出了期間限定的「聖誕親子航程」，由郵輪管家團隊精心策畫出五款聖誕DIY課程，房客還可以享受全天候郵輪式餐食服務。同時，駐村藝術家趙苧容將帶來極富趣味性的「音樂視覺繪畫」活動，以聖誕音樂搭配畫畫教學以及星象塔羅牌占卜，為大人小孩打造一趟美好的佳節回憶旅程。郵輪管家更將於12月19日以及26日精心規劃舉辦「聖誕專屬變裝室」活動，管家們會帶著變裝為迪士尼卡通人物的小朋友們，來到中庭與聖誕老公公合照，再沿著中山北路往赤峰街抵達捷運中山站，讓大小貴賓盡情感受遊樂的氛圍。

晶華「聖誕親子航程」郵輪式度假體驗住房專案三天兩夜，兩人成行成人每人每晚2,990元，兩天一夜則為3,990元，每房另贈一位12歲以下孩童免費，房價包含共學課程、柏麗廳自助早餐，以及欣賞晶華城市星空電影院。

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