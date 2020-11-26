第一銀行公告，將發行金融債券額度新臺幣100億元，債券名稱為第一銀行109年度第2期無擔保無到期日非累積次順位金融債券。

發行總額為新臺幣壹佰億元整，每張面額為新臺幣壹仟萬元整，發行期間為中華民國109年12月28日發行，無到期日。發行利率為固定利率，債券票面年利率為1.25％。

募得價款之用途及運用計畫為維持資本適足率，提升中長期資金穩定來源並支應業務發展。

承銷方式為委請輔導銷售顧問，承銷或代銷機構為元大證券、凱基證券。代理還本付息機構為第一銀行營業單位。

買回條件為本債券發行屆滿5年7個月後，依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第十條第二項第五款，經主管機關核准，且符合下列條件之一，第一銀行得提前贖回；並於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。

條件一為計算提前贖回後，第一銀行資本適足比率仍符合法定資本適足比率。條件二為以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。

第一銀行指出，此次公告為9月18日董事會決議之補充公告。

(工商 )