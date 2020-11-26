數位儲存品牌大廠宇瞻科技（8271）推出AS722／AS721外接式固態硬碟，結合高速、抗摔、輕巧、大容量等行動儲存優勢，搭載最新的USB 3.2 Gen 2傳輸介面，AS722讀寫速度可高達1000／900 MB／s，AS721則可達530／500 MB／s，大幅節省資料傳輸時間。

AS722及AS721更通過嚴苛的美國軍規落摔測試，搭配特殊的抗震結構，有效減少外力衝擊，延長SSD使用壽命。AS722／AS721配備正反兩用的USB Type-C接口，隨插即用、免除插錯面的不便。搭配極簡輕巧的設計，讓使用者隨時隨地享受極速傳輸的樂趣。

AS722配備USB 3.2 Gen 2 NVMe傳輸介面，傳輸速度高達1000 MB／s，比傳統的外接式硬碟傳輸4K影片或多媒體大檔案快10倍以上；AS721則採用USB 3.2 Gen 2 SATA介面，讀寫速度可達530／500 MB／s，比傳統外接式硬碟快5倍以上，大幅節省資料傳輸時間，提升工作效率。

AS722／AS721 USB 3.2 Gen 2 USB-C外接式固態硬碟，通過美國軍規MIL-STD- 810G 516.6 Procedure IV（Transit Drop Test）落摔測試，從1.22公尺高處墜落，珍貴資料不會受到任何損傷。搭配特殊的抗震結構，提供最佳的保護和運作效率，即使在移動中也可安心讀寫資料，無須擔心傳統硬碟磁碟損壞的問題，隨時隨地都能發揮高速讀寫的優勢。

AS722／AS721採用USB Type-C規格，可支援Windows、Mac OS和Android等多種作業系統，簡單便利正反兩面皆可使用，可免除插錯面的不便，大幅度減少重複插拔造成的插槽損耗。包裝內附USB Type-C轉USB-A傳輸線和USB Type-C轉Type-C傳輸線，不僅可相容於一般電腦或筆電的USB Type-A接口，更可用於新一代高速USB Type-C接口，帶來流暢便捷的使用體驗。

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