第三方支付興櫃廠商綠界支付（6763）26日舉辦法人說明會，綠界科技受惠於數位轉型、電商興起等趨勢，營運也隨之起飛。綠界董事長林雪慧表示，第四季是消費旺季，包括雙11、百貨週年慶、農曆年前採購潮等，預期第四季將是營運高峰。法人表示，綠界今年營收、獲利將有望續創新高，全年代收付金額上看600億元，明年將有望上看700億元。

綠界科技成立25年，主要業務提供線上及線下虛實整合的金流、物流、資訊流及電子發票等解決方案，林雪慧表示，網路購物趨勢己然成為不可逆的世界趨勢，加上龐大線下轉線上購物商機逐漸發酵，預期將是帶動綠界科技成長的主要動能。

綠界科技今年前三季營收持續創新高，已達8.14億元，為去年全年營收的87％。上半年稅後淨利8,589萬元，年增24％，每股盈餘6.66元。上半年受惠於規模經濟效益顯現，毛利率從去年的35％成長至38％。

以代收付金額來看，2019年代收付金額達488億元，今年前10個月的代收付金額已達到去年全年表現，第四季受惠於雙11等購物大檔加持，預期2020年代收付金額有望達600億元。若以新增的商家來看，今年前10個月，綠界科技每月平均增加6,000家，相比去年每月平均增加5,000家，是相當快速的成長。

法人表示，受惠於數位轉型浪潮興起，消費者購物習慣轉至電商，加上今年有疫情讓實體店面紛紛走到線上，綠界瞄準的客群為中小型電商，已占有該市場的7～8成。目前綠界已與全台20多家開店平台串接完畢，未來中小型品牌要開店，綠界將可受惠此一商機。加上費用部分主要是人事支出，費用並未隨著規模而有大幅成長，法人預期，綠界明年毛利率還有向上提升的空間。

展望明年，綠界科技計畫2021年與國際開店平台Shopify合作，Shopify是全美第二大電商平台，市場份額僅次於Amazon，這次合作將為其提供台灣本土的支付工具。過往台灣商家如要使用Shopify只能串接海外金流服務，綠界加入後，將可幫助商家進軍海外市場，未來也將持續優化SDK串接規格，方便APP客戶可進行串接，提升使用者用戶體驗，可望為綠界帶來更多元的品牌客戶。

(工商 )