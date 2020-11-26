淘帝KY（2929）26日重訊說明，看好全球防疫將成為未來長期發展趨勢，集團考量服裝本業與口罩等相關醫療事業具有產業垂直共通性，將於明年1月21日召開股東臨時會改選董事，預期將引進具有相關領域專長的董事陣容。

淘帝-KY新接任財務長陳建瑋指出，在福建政府引導下，協同大股東透過福建源盛紡織城有限公司進行醫療級口罩生產，除了提供優質平價口罩給25個經銷商，用買童裝贈口罩的方式保障市場銷售外，還提供更多產能支援其他地區需求，取得良好的社會效應，並進一步於9月30日董事會通過於福州設立進行醫療用品業務之子公司，發展二類醫療器械，包括口罩、防護衣等防疫物資業務，另一方面，同步計畫將在台灣設立子公司進行童裝銷售業務和新興業務拓展等，積極開拓新營運轉型契機，致力發展新市場、新產品、新業務模式。

淘帝-KY今年以來童裝本業因新冠肺炎疫情封城影響，庫存去化包袱拖累整體財報表現，截至今年10月為止，前十月營收仍較去年同期大幅衰退六成以上，唯在中國內需祭出多項優惠活動與消費券等及線上銷售表現已見回溫，挹注集團整體營收表現已連續四月逐月成長至3億元水準。

同時第三季財報的現金水位並保持在充裕水準，目前有超過2億元人民幣現金存放在台灣銀行福州分行，集團有充足能力在既有童裝業務深化布局前提下，同步推動新業務持續朝醫療用品等多角化策略發展。

(工商 )