新台幣升破29元不回頭，但壽險業匯兌成本壓力似有減緩。金管會26日公布，在新台幣升值逾3.9％的情況下，今年前10月壽險業累計匯兌成本達新台幣2,364億元，雖然仍是創新高，但僅比同期增加3.4％，9月及10月單月匯兌成本都比去年同期低。

同時即便扣除2,364億元的匯兌成本，保險局公布壽險業前10月海外投資利益仍高達新台幣5,341億元，即仍是值得冒著匯率風險，赴海外投資。

今年新台幣升值比去年同期「猛」，但因新冠肺炎造成全球降息，台美利差縮小，壽險業換匯（CS）避險工具成本下降，加上壽險公司豁出去，增加不避險部位，所以前10月購買避險工具成本達1,323億元，比去年同期省了368億元，節省達21.8％；同時亞幣亦有升值，一籃子貨幣避險有成效，亦可降低匯損金額。

今年前10月若壽險海外投資完全不避險，則匯損金額將高達4,420億元，去年同期完全不避險的匯損則是1,151億元，代表今年新台幣升破29元，的確對壽險海外投資造成極大的壓力。

壽險業有三大策略，一是增加傳統避險部位，即用較便宜的換匯CS來避險，減少無本金遠期外匯（NDF）的避險部位，可降低購買避險工具成本，二是擴大一籃子貨幣部位，或乾脆不避，三是放緩海外投資速度。

(工商 )