主計總處26日發布「109年人力運用調查」指出，受疫情影響，非典就業（人力派遣、臨時僱用及部分工時）人數較去年大減2萬，跌破80萬人，主計總處官員表示，疫情期間全時員工仍有保障，但非典就業者的保障較少，因此受創最深。

人力運用調查於每年5月進行，今年5月適逢疫情高峰，失業人數及失業率皆是今年最高，在這個經濟情勢下，非典就業者受衝擊較大，由前一年的81.9萬降至今年的79.9萬。

5月我國總就業人數比去年同月少了2.2萬人，其中非典就業就減了2.0萬，顯示這一波疫情對就業的衝擊，以非典就業者受創最深。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年5月適逢疫情高峰，失業人數達48.6萬，失業率4.07％皆是今年最高，也是近八年同月最高，面對這個經濟低迷的處境，全職工作者雖面臨減班休息（無薪假），但還有工作，而非典受僱者可能就面臨失業，他們的處境確實比較為難。

我國非典受僱者占受僱總人口比率8.1％，相較於日本的38.3％、韓國的36.3％，我國正職員工的比率還是比較多。

(工商 )