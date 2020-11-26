經濟部與全國工業總會共同舉辦「亞太產業鏈結成果論壇暨新書發表會」，期望透過專家與布局新南向國家的企業先進交流分享，協助臺灣產業掌握新南向產業合作商機經濟部工業局與全國工業總會11月26日於臺北國際會議中心共同舉辦《2020亞太產業鏈結成果暨心南向 新成長-系列四：建構疫後新南向韌性供應鏈新書發表會》，由經濟部工業局呂正華局長及全國工業總會林明儒副理事長出席致詞，財訊雙周刊社長謝金河為論壇引言，工研院產科國際所張超群副所長進行新書導讀，並邀請7家業者現身分享南向成功經驗，近400位產官學研代表熱烈參與。

經濟部工業局長呂正華表示，受美中貿易紛爭及肺炎疫情蔓延的衝擊，全球供應鏈加速重組與移轉已成趨勢，經濟部啟動「超前部署」作為產業布局的後盾，包括「投資臺灣三大方案」以及持續推動「新南向政策」，讓高階產品移回臺灣生產，中低階產品且勞力密集移往新南向國家生產。此外，他特別感謝工總，在疫情嚴峻之時仍維繫與新南向6國工商總會聯繫，維持雙邊產業交流，並與世界臺商總會、亞洲臺商總會簽署合作協議，未來將對新南向產業推動更有助力。

工總副理事長林明儒說，美中貿易摩擦與肺炎疫情推進供應鏈重組的速度，也讓各國思考建立韌性供應鏈的重要性，透過新書案例，讓大家了解「疫後新商機」、「在地化」、「形塑公司文化」、「客戶同位」、「差異化」、「好的服務模式或示範場域」的重要性，這些都是未來有意南向的企業先進須注意的面向。為響應政府「新南向政策」，工業總會也在經濟部支持下成立「亞太產業合作推動委員會」，推動新南向產業鏈結合作，自2017年成立以來，已成功舉辦24場高峰論壇，並簽訂160餘項MOU，深化產業合作與創造新興合作模式。

面對美中貿易紛爭與肺炎疫情的衝擊，經濟部將持續攜手全國工業總會「亞太產業合作推動委員會」，推動新南向重點國家產業合作，並強化產業供應鏈韌性，引領業者發掘疫後產業新商機，持續創造與新南向國家的夥伴關係，讓臺灣成為國際可信賴的供應鏈夥伴。

(工商 )