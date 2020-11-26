中華民國築夢關懷生命協會，以合法的立案社團名義聘用大量工讀生在街頭募款後私吞鉅額善款，如今集團成員疑似再度重操舊業，專門裝成大學生在車站進行街頭募資。（資料照）

愛心蟑螂重操舊業，利用陌生善心詐財！年僅22歲的林佑駿與與24歲的趙男，去年8月23日下午，在彰化火車站前向洪姓男子佯稱，兩人是大學生要成立動漫工作室，只要募款就能拿學分，到時候會連本帶利歸還，洪男信以為真領出6.7萬元交付兩人後竟再也連繫不上，才知道被騙了。彰化地院依詐欺罪累犯，判林男8個月、趙男5個月有期徒刑。可上訴。

林佑駿曾是中華民國築夢關懷生命協會街頭勸募帶班組長，但該協會雖是政府立案的合法社福團體，卻以合法掩護非法，聘用大批學生上街頭募款，將募得的上千萬元善款，僅用一小部分行善，其餘全都由年約30歲的協會幹部們朋分私吞。

該協會前年遭高雄檢警查獲私吞大眾的愛心善款，並以詐欺、組織犯罪等罪名法辦；案件尚未定讞，協會看似遭破獲一網打盡，然而官司尚未定讞，集團內的年輕成員又已經蠢蠢欲動，三兩人一組自行走上街頭，高中職肄業卻裝成大學生身分，在捷運車站、火車站四處行騙，受害者已有數十人。

根據判決書，當天下午4點多，趙男在車站攔下洪男，謊稱有個學校活動需要交易明細表加分，林男隨即以學長身分出現，表示要成立動漫工作室，需找人投資，且教授說要靠捐款拿學分，希望洪男捐款，最後會連同本金加計利息返還。

好心的洪男不疑有他，帶著兩人到附近櫻山飯店的ATM提領出現金慷慨資助；當時林、趙2人還假惺惺地與洪男互加賴有，誰知隔天立刻失聯。讓洪男驚覺受騙。而詐得的現金，則由林男拿走6萬、趙男7000元。

審理法官審酌，趙男成長於單親庭、高中肄業、從事木工，林男自述在飯店擔任服務生，身為養子還要負擔扶養有智能障礙的身障父親與姊姊，判決林男8個月、趙男5個月有期徒刑，趙男5個月部分可易科罰金。

林男遭彰化檢警查獲後，遭檢方聲押獲准，案件審理期間，被羈押的林男還曾委託律師聲請具保停止羈押；理由是家中有年邁雙親，父親、大姐均領有殘障手冊，剩他一人勉強維持家計，他已經與被害人和解，不想因犯錯連累家人，且自己有正常工作，還有一名子女即將出生。

不過彰化地院法官發現被告身上有10多件案子繫屬於各地方法院或地方檢察署，部分已經執行完畢、部分仍由台北、新北和士林地方法院審理中，彰化檢方也仍有多起案件正在分案偵查中，素行紀錄不佳，駁回聲請。

(中時 )