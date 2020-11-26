桃園市政府教育局創新結合青少年喜愛的電競手遊，舉辦反毒電競比賽，吸引1176人報名參加，26日邀請挺進決賽的4校學生為28日登場的決賽宣傳。（蔡依珍攝）

桃園市政府教育局創新結合青少年喜愛的電競手遊，舉辦反毒電競比賽，吸引1176人報名參加，26日邀請挺進決賽的4校學生為28日登場的決賽宣傳。（蔡依珍攝）

桃園市政府教育局推動反毒教育，今年結合青少年最有興趣的電競手遊推出「反毒電競比賽」，寓教於樂的創新作法吸引國高中196隊、1176人報名參加，較過去街舞、微電影等活動的參加人數大增7成，28日將舉行決賽，成功晉級的4校學生將同場較勁，爭取最高2萬元的冠軍獎金。

教育局學輔校安室上校軍訓督導曹守全表示，過去推動反毒教育多元活動都結合街舞、微電影等，但參與人數相對小眾，像是街舞一校一隊、每隊6至10人，35隊最多也才350人，教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉辦「桃園城市傳說」反毒電競比賽，共計有國中組85隊、高中職組111隊，總計1176人報名，盛況空前。

曹守全說，參賽者要先觀看反毒教育影片，正確回答反毒題目才能完成報名，決賽將於28日上午9時在啟英高中登場，將有反毒答題摸彩、反毒微電影觀賞、反毒暨全民國防教育攤位宣導等，現場也準備switch、機械式電競鍵盤、電競滑鼠等大獎，寓教於樂。

經過激烈初賽廝殺，由啟英高中、復旦高中、新屋高中與光啟高中4校學生挺進決賽，晉級的新屋高中百獸戰隊楊柏森笑言：「打電競學反毒，學習效果雙倍！」強調會念書又會玩才是王道，電競學反毒，和以往只是單純聽反毒宣導的方式完全不一樣。

復旦高中ALG Team隊呂紹琦不諱言，一開始部分隊友家長並不支持，隨著挺進決賽，家人才轉為認同，也認為在課業壓力下，透過玩遊戲可以正當管道紓解壓力，有信心爭取獎金。東安國中田妮說，和隊友因喜歡電競才結識，並在遊戲中學習團隊合作、培養默契，強調個人再強沒有配合和包容也無法獲勝，雖然沒有晉級決賽，也從中了解輸贏並不是重點，享受過程。

(中時 )