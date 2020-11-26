【政新鮮】王世堅、高嘉瑜惹「誰」遭出征 她「一句話」狠送綠營

民進黨立委高嘉瑜繼日前自爆房間「衣服山」照片後，引發爭議，又被傳出在當台北市議員時，隨同市府出訪義大利，在當地狂掃名牌；而國民黨議員王欣儀今(26日)再加碼爆料，當時高嘉瑜買了一支勞力士名錶「綠水鬼」款，還搶自己7歲兒子餅乾吃。針對此事，宅神今(26日)則在臉書狠酸，「十年前吃我一口，十年後還你一斗」。不少網友見狀後則是留言質疑王欣儀，「兒子可以隨團考察？」

王欣儀指出，高嘉瑜2011年隨北市議會出訪歐洲，買了一只勞力士經典潛水表「綠水鬼」，甚至拿她兒子餅乾來吃，還嗆說「東西掉在地板上，誰撿到就是誰的」，不只過期食品，她連小朋友食物都要搶。

對此，朱學恒貼文寫下，「十年前吃我一口，十年後還你一斗，欺負我可以，吃我兒子掉在地上的餅乾就是血海深仇。」並標記高嘉瑜「嘉瑜搶吃小孩餅乾，人渣！」

不少網友則是紛紛留言質疑王欣儀，「參訪還可以帶小孩，是旅遊還是工作？」、「為何妳兒子可以隨團？公私不分」、「出國參訪可以帶家人喔」、「除了豬隊友，我實在找不到更有人性的描述了」、「為什麼赴歐考察可以帶小孩？」、「兒子隨行參訪，聽起來是不是有哪裡不對？」、「報10年前吃餅乾的鳥事，結果自己在那邊自爆...」。

(中時新聞網)