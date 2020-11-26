在經濟部工業局指導下，工研院攜手全國工業總會、亞太產業鏈結辦公室共同舉辦《2020亞太產業鏈結成果暨心南向 新成長-系列四：建構疫後新南向韌性供應鏈》新書發表會，特別邀請經濟部工業局局長呂正華及全國工業總會副理事長林明儒出席致詞，財訊雙周刊謝金河社長為論壇引言，工研院產業科技國際策略發展所張超群副所長進行新書導讀，並邀請萊信企業、神通資訊、京冠生物科技、宇萌數位科技、同致印度合資公司、創淨科技及億鴻系統等7家業者分享南向成功經驗，吸引來自產官學研專家及各界菁英近400人參與，探討後疫情時代的全球產業趨勢。期能以集體的力量，協助臺廠掌握優勢、開拓疫後亞太市場商機。

近年來美中貿易摩擦持續擴大、加速全球供應鏈調整，回臺投資和前往新南向國家設廠成為臺商分散風險、調整生產布局的重要選項。為深化臺灣與新南向夥伴國家更多元的實質關係，工研院配合政府政策，自2017年起，在經濟部工業局的支持下，攜手工業總會打造「亞太產業合作推動委員會」，共同推動新南向重點國家的產業合作。透過平台挑選優先合作的目標國家，從中挑選優先推動的產業，再進一步透過雙邊的公協會交流、智庫訪談與合作，找到產業對接的對象、並舉辦產業鏈結高峰論壇，協助雙邊廠商進行交流互訪與合作。今年邁入第四年，工業總會已成功舉辦逾20場高峰論壇會議，並簽訂160餘項MOU，成果豐碩。

計畫主持人工研院產業科技國際策略發展所副所長張超群以「2020心南向 新成長-建構疫後新南向韌性供應鏈」為題進行新書導讀。今年全球面臨新型冠狀病毒（Covid-19）肺炎疫情的突發性衝擊，疫後「新常態（The New Normal）」經濟成為熱門討論議題，同時也帶來不同以往的產業新商機，臺灣廠商須將供應鏈轉變為「韌性優先」。新書聚焦「電子與電機」、「食品與生技」、「軟體資訊」、「綠色」、「民生與服務」等五大產業，收錄27個成果案例，其中有許多將防疫創新科技和新常態模式推向新南向國家的臺商成功案例，對臺灣打造具有韌性的供應鏈，具有特殊意義，也充分展現「Taiwan can help！」的精神。

同時，張超群也深入分析新興亞洲總體經濟表現。在肺炎疫情全球蔓延下，中國大陸、臺灣及越南是新興亞洲國家中，少數仍可維持2020年經濟正成長的國家。在後疫時代，新南向國家享有人口紅利與廣大內需市場，且與臺灣長久以來十分密切，預期越、泰、印度將成為臺商電子業生產布局的新重心。另外，雖然南向投資目前目的為分散風險，但長期應著眼當地持續成長的內需市場，開拓本地客戶及新業務，參與各國成長商機，才能穩健開拓亞太新商機。

此次論壇特別邀請7家深耕數年的臺商進行專題演講，分享他們在東南亞及海外發展的經驗，並分析肺炎疫情所面臨的挑戰與策略布局。分別是：萊信企業董事長賴維信分享在風雨中淬鍊成長，成為印尼汽車售後市場王牌的故事；同致印度合資公司業務發展代表李軍翰講述打入印度最大車廠Maruti Suzuki的歷程；神通資訊董事長蘇亮分享臺灣系統整合方案成功輸出新南向市場經驗；宇萌數位科技執行長白璧珍分享用擴增實境找口罩及豐富東南亞群眾現場體驗；京冠生物科技董事長楊青山暢談如何用臺灣WAY在南向市場架構農業生態圈；創淨科技總經理陳建宏分享消毒水家電如何搶攻大馬防疫商機；億鴻系統董事長張家豪分享跨足菲國能源智慧管理的經營成功之道。

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