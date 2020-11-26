市長盧秀燕強調，各項調查顯示，台中持續進步，台中市民具有高度幸福感、光榮感。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕已上任兩年，民進黨市議員江肇國等26日聯合質詢說，盧秀燕自稱台中市是宜居、幸福城市，但自殺家暴數字不斷升高，兩年來人口增加速度減緩停滯，讓這個城市沒有未來，如同悲情城市。市長盧秀燕強調，各項調查顯示，台中持續進步，台中市民具有高度幸福感、光榮感。

民進黨市議員江肇國、周永鴻、賴佳微、張家銨、何敏誠、李天生、曾朝榮、林德宇、蔡成圭、蔡耀頡等，26日利用市政總質詢時，針對市長盧秀燕上任兩年進行期中檢驗。

盧秀燕表示，各項調查顯示，台中持續進步，台中市民具有高度幸福感、光榮感。其中，台中市的自然人口增加率由六都第3名提升到第2名，人口持續增加中，但我們永遠都不會滿意、永遠都有進步的空間。

衛生局說，自殺防治是嚴肅與重要的議題，市府跨局處強化防治網，去年台中市自殺標準化死亡率為12.5（人／每10萬人），較全國平均12.6（人／每10萬人口）低。75歲以上長者自殺死亡人數相較前年下降36.4％，成果卓越，榮獲衛生福利部「自殺防治工作績效卓著獎」。

勞工局指出，台中市目前實施無薪假非3500人，經過輔導後目前剩1773人，台中今年開發職缺約7萬個，已媒合就業成功約3萬個；根據市府主計處公布108年台中市勞動力概況，台中市平均失業人數為5萬2千人，平均失業率3.7％，連4年均為六都最低，24歲以下青年失業率10.8％是9年來台中市最好成績。

勞工局強調，台中9年來勞工每月平均薪資都是6都最低，但至今年9月止已達3萬4143元，盧市長上任兩年來成長13.65％，漲幅是六都最多，目前仍持續成長中。

＃光榮感＃幸福感＃悲情城市＃未來

(中時 )