為因應航母艦隊快速增長，解決艦載機戰機飛行員培訓慢問題，解放軍海軍改採「改裝模式」與「生產模式」雙軌並進方式加速培訓飛行員，近日首批「生產模式」飛行員已獲晝間著艦認證。這批獲得認證的飛行員平均年齡只20多歲，高中畢業後直接招收，實現認證人數最多、訓練時間最少、認證週期最短的突破。

大陸國防部26日下午例行記者會上有媒體提問稱，日前海軍新一批「生長模式」殲-15飛行員完成航母晝間著艦資質認證，該模式主要特點和意義為何？發言人任國強大校表示，海軍首批「生長模式」培養的艦載戰機飛行員通過航母晝間著艦資質認證，實現了單批認證人數最多、訓練時間最少、認證週期最短等歷史性突破，標誌著艦載戰鬥機飛行員生長路徑、培養鏈路全面貫通，標誌著「改裝模式」和「生長模式」雙軌並行培養路徑全面走開，標誌著海軍航母戰鬥力建設又向前推進了一大步。

任國強表示，與從部隊選調「改裝模式」培養艦載機飛行員相比，「生長模式」主要有3個特點：一是平均年齡小，這批飛行員僅20多歲，均為高中畢業後直接招收；二是培養週期短，在院校階段即完成基礎教育、專業理論、改裝訓練，熟練掌握艦載飛行理念和操縱技術的能力；三是服役年限長，經過科學評估、著艦考核合格後即取得著艦資質認證，有效延長艦載戰機飛行員服役年限。

任國強說，艦載戰機飛行員是航母作戰體系最關鍵、最核心要素，是制勝海空的重要力量。近年來，海軍堅決貫徹落實中央軍委決策部署，堅持「改裝模式」和「生長模式」雙軌推進，對航母體系作戰能力建設具有重要意義。目前，航母部隊艦載機出動效率逐步提升，不斷拓展多種樣式戰術訓練，具備晝夜間攻防能力。

(中時新聞網)