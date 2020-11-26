錢櫃、好樂迪合併案4度遭公平會否決，錢櫃不服提起行政訴訟，請求法院命公平會准許合併，但台北高等行政法院認為，錢好合併案有顯著限制競爭之虞，恐排擠其他競爭對手，或損害消費者權益，26日判錢櫃敗訴，可上訴。

公平會審查錢好結合案，分別於2007年、2008年、2009年否決。錢櫃2019年2月27日再次提出申請，公平會認為，錢櫃及好樂迪營業額在視聽歌唱業排名第一、第二，市占率加總後約4成5，尤其在雙北、桃園、新竹等地屬高度集中市場，結合後將具有主導力，恐影響上游業者議價能力，以及一般消費者的權益，整體經濟利益小於限制競爭的不利益，予以否決。

結合案第4次遭否決後，錢櫃提起行政「課予義務」訴訟，請求法院撤銷否決處分，命公平會作成准許結合的行政處分；若合議庭認為不符要件，備位聲明請求撤銷否決處分。

北高行認為，依《公平法》規定，事業結合案向主管機關提出申報，並等待一定期間，若主管機關未提出異議，等待期滿後即可結合，不必等主管機關表示，此與人民基於法律上依據，請求行政機關作成行政處分的情形不同，不符「課予義務」訴訟要件。

此外，公平會依107年度「視聽視唱業」稅務統計資料，錢櫃、好樂迪營業額分別占市場總營業額26.06％及19.29％，另引用美國司法部HHI（Herfindahl-Hirschman Index，赫芬達爾－赫希曼指數）分析，認定錢好結合後，行使市場力量的可能性極高，有顯著限制競爭疑慮。

北高行指出，公平會認為視聽歌唱業參進成本高，潛在競爭者參進意願低，如准予結合案，對整體市場或消費者造成經濟利益，明顯小於限制競爭的不利益，且沒有補救措施，依《公平法》第13-1條規定禁止錢、好結合，並不違法，遂判錢櫃敗訴。

(中時 )