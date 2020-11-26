衣索比亞總理阿邁德(Abiy Ahmed)26日宣布，由於已過最後通牒的72小卻遲遲不願投降，政府軍已下令軍隊對「不服管教」的泰格瑞省首府馬凱勒(Mekelle)叛軍發動「最後攻勢」。

阿邁德在聲明中表示，在這最後階段，政府軍會非常小心地保護無辜民眾免於受傷，並盡最大努力確保擁有50萬人的馬凱勒，不致遭受「嚴重破壞」。

他呼籲馬凱勒及其周遭民眾交出「泰格瑞人民解放線」(TPLF)的成員，並待在家裡、避免接近軍事目標，採取一切必要的預防措施，以減少因少數犯罪分子而可能帶來的損失。

Final Phase of the Rule of Law Operations Commences pic.twitter.com/TAAyZxSe0U — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 26, 2020

阿邁德保證，國防軍已擬定完整戰略，不會傷及無辜、古蹟景點、宗教禮拜所、開發機構與資產，同時將TPLF繩之以法。

稍早軍方則嚴厲警告，「如果居民不TPLF保持距離，就休怪我們下手無情」；目前軍方已動員戰甲車重重包圍馬凱勒，準備對TPLF發動總攻擊。不過，人權團體警告，進攻馬凱勒恐違反國際法。

TPLF領導人蓋布瑞麥可(Debretsion Gebremichael)則回應，「我們的人為了捍衛家員，已有赴死的準備」。

阿邁德4日指控TPLF攻擊北部政府軍的行為已破壞衣國的穩定，政府軍只好發動軍事攻擊。阿邁德22日提出72小時的最後投降通牒，卻遭到拒絕。他強調，TPLF在伊索比亞的「一連串暴力攻擊」，已「挫敗民主進程」。

衣索比亞總理宣布發動最後總攻。

衣國首都阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa)的官員強調，這場攻勢是「執法行動」，目的在於消滅「叛國」領導人並恢復中央政府權威；但TPLF則駁斥自己是捍衛衣索比亞憲法賦於地方的合法權利。

迄今為止，這場衝突已造成逾100萬人無家可歸，數百甚至數千人喪命；且至少發生1次大屠殺事件，而雙方都指控對方的暴行。儘管非洲聯盟與聯合國為危機進行一系列調停，但阿穆德卻拒絕「國際干涉」。

聯合國警告，泰格瑞燃料與資金恐已耗盡，尤以燃料短缺為關鍵。據統計顯示，短短1週內，原本提供給近10萬名厄利垂亞難民的糧食已因戰禍而消失，超過60萬仰賴糧食配給的人，本月將無法獲得食物供給。

由於交通路線嚴重中斷，聯合國世界糧食計畫署想要運送食物進入馬凱勒，也尋路無門。聯合國警告，「意圖防礙救濟物資的行為」已違反國際人道法。雖然政府已事先宣布發動最後總攻；但通訊中斷恐讓知道此事的民眾人數有限，如何避免平民受傷已成為最艱鉅的挑戰。

(中時新聞網)