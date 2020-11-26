幫助弱勢、特定身份族群的微型保單件數2020年爆衝！金管會保險局副局長王麗惠26日公布最新微型保單與小額終老保險統計，據保險局統計至2020年9月底，微型保險（產壽險合計）有效契約件數達43萬件，比去年同期的23.3萬件暴增84.5％。

王麗惠分析，「微型保單」爆增主要是壽險公司努力拜會地方政府、接觸弱勢族群，所以有更多符合條件者投保。

以今年來說，台壽、新壽、富邦人壽就與台中市政府合作辦理「低收入戶微型保險」，南山人壽也與屏東縣政府合作捐贈保費給1.6萬名低收入戶及身心障礙民眾。

據壽險公會統計，截至2020年10月，微型保單推廣成效最好的前三大為國泰人壽，有效契約約14萬件、台灣人壽有效契約達5萬件、南山人壽4萬件。

王麗惠指出，微型保險是針對經濟弱勢或特定身分族群，提供因應特定風險基本保障的保險商品，目前商品種類包含定期壽險，每人累計保額上限50萬元、傷害保險50萬元及實支實付型傷害醫療保險3萬元等三大類，從2009年開辦以來，開辦的產壽險業者達27家，累計已提供92.5萬人保障，較2019年同期的73萬人成長了26.7％。

王麗惠指出，微型保險在2009年開辦後，2014年、2018年陸續放寬投保對象、目前可投保對象多元，除低、中低收入戶外，亦包含一定所得(個人35萬元/夫妻70萬元)以下族群、原住民、漁民、農民、特殊境遇家庭、身心障礙者及各該對象之家庭成員，具投保資格之民眾可視自身需求適時投保微型保險，以加強基本保險保障。

至於小額終老保險則有降溫趨勢。保險局統計，2020年前10月，小額終老保險新契約件數有6萬766件，比去年同期減少4,535件、衰退近7％；新契約保費收入則有11.73億元，比去年同期成長10.45％，也遠低於今年上半年的增幅54％。王麗惠指出，為鼓勵保險業推廣微型保險及小額終老保險，金管會已提供多項監理誘因：包含增加核准制商品送審件數、核准制商品得採備查方式辦理、增加國外投資額度優惠與可提撥較低之人身保險安定基金等獎勵，並對績優業者公開表揚，以鼓勵保險業者積極開發、銷售該等商品。

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