智擎（4162）26日宣布，與英國Sentinel Oncology Limited公司正式簽署一獨家授權合作契約書，雙方共同發展細胞損傷調控酵素抑制劑（Chk1 inhibitor）之新藥SOL-578。智擎將負責全部研發資金，並與Sentinel公司共同合作完成SOL-578於GLP毒理和藥理試驗（IND enabling studies）的研發工作，以加速進行後續人體臨床試驗。

Sentinel致力於開發創新療法以滿足尚有醫療需求領域的新藥研發公司。SOL-578具有高選擇性且可口服之小分子化合物，作用於DNA損傷反應（DDR）途徑，是目前市面上所看到最佳的（best-in-class）Chk1 inhibitor化合物。

依據授權合作契約書，智擎將支付Sentinel公司一合理約定金額以獲得獨家合作和保有未來簽署全球專屬授權發展和商業化SOL-578契約書的權利。當智擎完成SOL-578之GLP毒理和藥理試驗並行使簽署獨家全球授權之權利時，智擎將支付Sentinel公司定額簽約金、定額里程碑授權金及依淨銷售額所計算之權利金。

智擎總經理胡宇方表示，SOL-578能同時作用於癌症細胞的DNA損傷反應及細胞週期調節軸的雙重功能，有很大的發展潛力。以智擎過去成功執行安能得癌症新藥的開發經驗，一定可以加速SOL-578的臨床應用發展，以帶給癌症病人更多治療的選擇機會。

SOL-578是同類最佳的細胞損傷調控酵素抑制劑（checkpoint kinase 1 inhibitor;Chk1 inhibitor），具有高度選擇性的口服小分子，作用於DNA損傷反應（DDR）途徑。細胞損傷調控酵素抑制劑在細胞對DNA損傷的表現中有至關重要的作用。

(工商 )