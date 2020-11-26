Lulu對聲音掌控自如，很有心得。（陳俊吉攝）

孟耿如首次為動畫配音，演出角色反差大。（陳俊吉攝）

孟耿如奶奶被Lulu的配音演出逗得相當開心。（陳俊吉攝）

2013年賣座動畫《古魯家族》推出續集《古魯家族：新石代》，中文配音請來孟耿如與黃路梓茵（Lulu）替「郝野人一家」母女檔獻聲，26日舉辦首映，提到兩人明明同為29歲，卻由孟耿如聲演媽媽一角，讓她笑答：「當初不想承認配的是媽媽。」Lulu則在一旁狂喊：「孟媽媽！師母！」

孟耿如首次為動畫配音，演出角色反差大，讓她越配越有心得，她開玩笑說黃子佼常「倚老賣老」，不過這次沒有給太多意見，讓她好好發揮。黃子佼11月初才曝光與老婆孟耿如的做人計畫，問起現在進度，孟耿如則妙答：「沒想到配了音，就生了Lulu這個女兒！」2人本來趕著想生獅子座寶寶，不過現況她則笑答：「我現在不能再回答，哪一天我不回了，你們就知道我有！」

《古魯家族：新石代》電影首映會。（陳俊吉攝）

第2次參與好萊塢動畫配音的Lulu，她表示一定要吃飽、補充水分才有辦法完美演出，「我平常都在用聲音，主持、唱歌、演講都會用到聲音，所以發音位置很重要，要用丹田。有次主持金曲獎，坐在張惠妹旁邊，她竟然問我為什麼都不會燒聲，我想說她唱〈3天3夜〉都不會燒聲，還問我！」

有趣的是，活動上Lulu現場示範一次角色「棠棠」被蜜蜂螫傷，像是喝醉的感覺，唯妙唯肖的搞笑模仿，讓場外的孟耿如奶奶笑到不行，讓她趕緊澄清：「我不是發瘋是表演喔！」《古魯家族：新石代》11月27日在台上映。

(中時 )