利穎怡穿露肩裝，部份網友覺得穿太少。（圖／翻攝自網路）

33歲香港女星利穎怡因主持節目《東張西望》走紅，該節目關心時事民生，經常踢爆社會不公情況，讓利穎怡被網友封為「正義女神」，受到不少好評，但近日她出外景採訪，卻因穿著緊身露肩裝，成為熱議話題。

在最新一集《東張西望》中，利穎怡出外景採訪一位替女兒還債，還到把房子都賠掉的男子，而引發網友話題的是，利穎怡當天穿著一件灰色露肩衣，大秀香肩、鎖骨，尤其貼身設計更令渾圓美胸形狀明顯，就算包緊緊還是藏不住好身材。

利穎怡身材火辣。（圖／翻攝自IG）

但節目播出後，卻有觀眾認為利穎怡穿太少，對此意見，利穎怡接受《香港01》訪問，表示這次在衣著上有失誤，自己也覺得不太恰當，「當時我是隨便穿去外景，沒有想過出鏡之後真的不太合適，所以衣服我也送給別人了，下次也會注意！」

利穎怡感謝網友的意見之外，也坦言無論支不支持她，都是她的動力，希望除了這些，大家也能注意到她在工作上的努力。

(中時新聞網)