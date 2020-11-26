台中市長盧秀燕宣佈「iBike2.0倍增」計畫已決標，從現有329站再增加1000站。市議員林德宇質疑「iBike2.0」跟原1.0系統不能相容，未來恐將出現資源重疊或青黃不接情況。交通局長葉昭甫強調，新的2.0系統的車體本身就建置有電子支付系統，讓民眾租用更便利，未來舊系統將逐步汰舊換新。

林德宇指出，未來若民眾從新系統站點借新車騎到舊站點將無法還車，難道要再把車騎回原點，根本不便利使用；不同系統車柱未來是否出現民眾借還車混淆，促交通局應同步更新舊站設施，很遺憾將讓倍增結果打折扣。

葉昭甫說，iBike 2.0的目標就是增設1000站，從捷運站周遭優先，逐步建置到各個區域；舊有的329個1.0系統站點也會逐步汰換成2.0系統，交通局會在1.0系統站點旁盡量尋找空位設置2.0系統車柱，因兩者顏色有別，1.0系統車輛為黃色，2.0未來則是白色，民眾不會混淆。

林德宇表示，2.0系統車輛因載有電子票證支付設備、太陽能光電板、螢幕等精密電子設備，車體的單價也將較1.0系統高，若民眾不小心損壞，維修成本該由誰買單。葉昭甫說，只要不是人為刻意的破壞，一般的損壞都是由廠商自行維修，請市民大可以放心。

(中時 )