要求分手前最一次激戰，男子竟用飯店房門卡插女友菊花，台北市一名男子阿甲（化名），因為懷疑女友小莉（化名）在外面偷吃，因此約小莉前往新北市一間旅館，想要最後一次分手砲，結果兩人激戰到一半時，阿甲突然用房門卡插進小莉菊花，事後小莉馬上驗傷提告，近日阿甲的判決也曝光。

根據判決書，2018年阿甲與小莉仍是情侶，但阿甲開始懷疑小莉在外面有新歡，因此同年11月，阿甲約小莉到新北市一間旅館，希望可以獲得分手前最後一砲，而小莉也同意並赴約，兩人進到旅館，便開始翻雲覆雨。

激戰到一半時，阿甲明知道小莉不願意，竟趁機將打火機塞進小莉陰道，小莉隨即說「很痛」，阿甲才停手，但沒多久又拿旅館的房門卡，插進小莉肛門，前後都遭到異物入侵的小莉，離開旅館後隨即到醫院驗傷，並報警控告阿甲妨害性自主。

開庭時阿甲對犯行坦承不諱，法官認為阿甲明知道小莉不願意，卻為了滿足自己私慾，連續用異物侵入陰道及肛門，犯強制性交罪，不過阿甲事後積極與小莉和解，也支付和解金額，而小莉也願意給予緩刑機會，最後判阿甲1年10月，緩刑5年，並於緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

(中時新聞網)