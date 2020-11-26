女王伊麗莎白獎學金信託(QEST)官網，刊登李芷寧的金工作品，令人驚艷。（摘自網路／盧金足台中傳真）

台灣女孩李芷寧苦學雕金技術，榮獲英國女王伊麗莎白獎學金信託支援，官網載明「來自台灣」，讓她覺得很驕傲。（盧金足攝）

金工雕刻和機器量產不一樣的是，每個作品都是獨一無二的創作。（摘自李芷寧臉書／盧金足台中傳真）

遠赴英國及義大利學習雕金技術的台中囝仔李芷寧，獲得英國女王伊麗莎白獎學金，提供向工藝大師一對一培訓的學費資助。（盧金足攝）

金工創作的感動，從飾品到畫作，全都可以在方寸之間的純銀或黃銅雕出各式作品。（盧金足攝）

台灣之光！遠赴英國及義大利學習雕金技術的李芷寧，榮獲英國女王伊麗莎白獎學金信託，26日從英國傳回好消息，李芷寧表示，經英國皇家搜查令持有者協會面試，以女王名義肯定她在英國是名熟練工匠，可獲工藝大師一對一傳授，學費由該獎學金提供，官網載明她來自台灣，令人驕傲又榮幸，感覺好像也為台灣盡一份力。

29歲的台中囝仔李芷寧，多年前即拎著一卡皮箱，獨自到義大利學習金工，後來轉道英國，獲得國際精品品牌設計師工作，這一年來因為疫情無法回台灣，在台中的親友透過臉書祝賀加油，盼明年疫情穩定早日回台省親。

李芷寧說，英國皇家搜查令持有者協會認可她在英國是一名熟練金工匠師，官網也寫道她是「台灣珠寶設計師」，未來作品也能擁有英國皇室認證的證書，獎項得來不易，競爭非常激烈，除了要過關斬將，防疫期間還採線上面試，通過審核分享喜訊，更不忘鼓勵更多年輕藝術家。

「我是皇冠的超級粉絲！」她表示，在英國可以獲女王伊麗莎白獎學金信託，獎學金不只支付學習費用，最重要的是一對一訓練，親炙工藝大師的教育，將職業生涯提升到新的水準，一圓熱愛金工雕刻夢想，盼能以台灣人的名號在英國闖出好成績。

金屬雕刻為歐洲珠寶珍貴的古老技法，雕金時需熟悉每一把不同雕刻刀的個性，不管是握刀角度、雕刻姿勢，對女性來說，不只體能吃力也傷眼力，但對金工熾熱的愛，阻擋不了她日以繼夜的創作生命力。

李芷寧投入學習雕刻金工，手作和機器量產不一樣的是，每個作品都是獨一無二的創作，考驗工法的蕾絲花紋戒指、線條流暢的手環，都讓她抱持如金工般的堅毅之心，繼續在英國勇敢前進，這項傳統技法的迷人之處，在於人刀合一，浪漫又堅毅的雕金，是她選擇要走的藝術之路。

(中時 )