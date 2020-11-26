美元疲軟加寬鬆可期 金價走揚 19:532020/11/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際金價26日走揚，除受益於美元疲軟，投資人也押注美國就業數據嚴峻及全球疫情加溫，料促使當局宣布擴大刺激措施。倫敦現貨金價周四漲0.5％，來到每盎司1,815.3美元；紐約期金漲0.4％，來到每盎司1,812.7美元。澳盛銀行指出，疫苗到明年下半還無法普及加上美元走疲，央行料持續寬鬆，意味金價應可牢牢獲得支撐。 (工商 ) #金價 #疲軟 #寬鬆 #走揚 #每盎司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》空頭回補 激勵LME期銅觸及7年高點 10:022020/11/26 財經 高檔區間震盪 台股反彈量縮 17:392020/11/26 財經 《電腦設備》研揚AI客戶數跳增 未來成長動能看俏 15:402020/11/26 財經 《集中市場》電金傳開趴、外資參一咖 high上5日線 15:232020/11/26 財經 《美股掃瞄》就業數據悲觀 道指跌落3萬點 08:352020/11/26 財經 《其他股》成長動能看俏 中租回神走揚 11:082020/11/26 財經 《金融》美選後消費旺季起跑 年終行情可期 10:342020/11/26 財經 鋼市復甦 東鋼、大成鋼買盤湧 04:102020/11/26 證券．權證 預期明年景氣向上 15檔原物料笑了 04:102020/11/26 證券．權證 韓國浦項鋼廠 炸紅熱軋行情 04:102020/11/26 財經要聞 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 住大樓缺點多？ 過來人爆5大死雷：這點會很毛 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 反壟斷殺聲隆隆 陸網路巨頭慘了？ 專家：北京很明智 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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