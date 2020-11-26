國際金價26日走揚，除受益於美元疲軟，投資人也押注美國就業數據嚴峻及全球疫情加溫，料促使當局宣布擴大刺激措施。倫敦現貨金價周四漲0.5％，來到每盎司1,815.3美元；紐約期金漲0.4％，來到每盎司1,812.7美元。澳盛銀行指出，疫苗到明年下半還無法普及加上美元走疲，央行料持續寬鬆，意味金價應可牢牢獲得支撐。

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