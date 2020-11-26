全球最大棕櫚油進口國印度的需求幾乎砍半，導致馬來西亞棕櫚油11月出口量驟跌，馬國棕櫚油期貨4個交易日來第2天挫跌。馬來西亞衍生性商品交易所2月交割棕櫚油期貨，周四跌0.46％，來到每噸3,270馬幣，該合約前一交易日受惠於供給展望緊俏上漲1％。馬國棕櫚油11月截至25日出口量，較上月同期銳減19％。

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