出口銳減 馬國棕櫚油期貨走跌 19:532020/11/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大棕櫚油進口國印度的需求幾乎砍半，導致馬來西亞棕櫚油11月出口量驟跌，馬國棕櫚油期貨4個交易日來第2天挫跌。馬來西亞衍生性商品交易所2月交割棕櫚油期貨，周四跌0.46％，來到每噸3,270馬幣，該合約前一交易日受惠於供給展望緊俏上漲1％。馬國棕櫚油11月截至25日出口量，較上月同期銳減19％。 (工商 ) #棕櫚油 #馬國 #期貨 #銳減 #出口量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－臺灣生技期貨 中性看待 04:102020/11/26 證券．權證 韓國浦項鋼廠 炸紅熱軋行情 04:102020/11/26 財經要聞 布油震盪 街口油正2溢價收斂翻黑 13:002020/11/26 財經 軍武出口大增 陸稱霸無人機市場 04:102020/11/26 焦點新聞 《商情》供應減少 支撐國際鐵礦石價格收高 10:342020/11/26 財經 《商情》收成轉好 拖累紐約棉花期貨走低 10:022020/11/26 財經 蘇揆萊豬報告 藍綠決戰周五 04:102020/11/26 焦點要聞 《商情》豆油價格反彈 支撐馬來西亞棕櫚油漲逾1％ 10:022020/11/26 財經 人幣升勢強 帶旺A股與房市 04:102020/11/26 產業財經 中情局長人選 拜登屬意前歐巴馬國安顧問唐尼倫 12:362020/11/26 國際 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 美追殺還沒停！兩岸8吋晶圓卻大漲 中芯國際回應了 - 財經 大戶貪婪股市不會死 上14000快了…驚現下一檔妖股 - 財經 住大樓缺點多？ 過來人爆5大死雷：這點會很毛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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