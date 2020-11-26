新冠疫苗研發捷報頻傳，全球經濟有望快速復甦，激勵倫敦銅價26日勁揚接近7年高點。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，周四早盤一度攀抵每噸7,410美元，是2014年1月2日來新高；上海期貨交易所1月交割的銅合約，周四漲至每噸55,390人民幣的34個月高點，終場收高1.1％報55,310人民幣。

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