LME3個月期銅 攀抵近7年高點 19:532020/11/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫苗研發捷報頻傳，全球經濟有望快速復甦，激勵倫敦銅價26日勁揚接近7年高點。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，周四早盤一度攀抵每噸7,410美元，是2014年1月2日來新高；上海期貨交易所1月交割的銅合約，周四漲至每噸55,390人民幣的34個月高點，終場收高1.1％報55,310人民幣。 (工商 ) #全球 #LME #期銅 #攀抵 #人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利好維持、PP穩步上漲 台塑、台化進補 12:302020/11/26 財經 《半導體》外資助拳 順德攻頂 11:422020/11/26 財經 39歲宋慧喬低胸側乳全洩 離婚宋仲基1年變了樣 20:102020/11/26 娛樂 里昂看萬五 五虎將衝 04:102020/11/26 財經要聞 人民幣中間價貶31個基點 人行進行逆回購 10:202020/11/26 財經 《台北股市》盤中焦點股：倉佑、飛宏、南電、鄉林、加百裕、興能高 10:342020/11/26 財經 《基金》台新ESG新興市場債券基金 准募 10:022020/11/26 財經 身權法修法初審通過 舊制永久效期身障者未來可望不用再換證 22:302020/11/26 生活 江疏影7年前後對比照 33歲顏值不敗 網看傻：眼神好殺 17:122020/11/26 娛樂 榮成備銀彈擴廠 營運看俏 04:102020/11/26 證券．權證 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 住大樓缺點多？ 過來人爆5大死雷：這點會很毛 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 反壟斷殺聲隆隆 陸網路巨頭慘了？ 專家：北京很明智 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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