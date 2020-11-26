證交所表示，凱羿-KY（2939）26日發布重大訊息，說明其從事醫療手套採購及輕質循環油採購銷售合約等交易時，內部控制制度之執行存有重大缺失，核有證交所營業細則第49條之1第1項第13款規定之情事，已公告自下周一（11月30日）將其上市有價證券列為變更交易方法。

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