凱羿-KY 自11/30起列為變更交易方法 19:532020/11/26 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，凱羿-KY（2939）26日發布重大訊息，說明其從事醫療手套採購及輕質循環油採購銷售合約等交易時，內部控制制度之執行存有重大缺失，核有證交所營業細則第49條之1第1項第13款規定之情事，已公告自下周一（11月30日）將其上市有價證券列為變更交易方法。 (工商 ) #凱羿-KY #列為 #變更交易方法 #證交所 #發布重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IRS提前結清 金額倍增 04:102020/11/26 證券．權證 獨家贊助五月天 玉山卡友可提前1小時搶票 11:262020/11/26 財經 青雲股票 自11／26起預收款券 17:492020/11/25 財經 《台北股市》上市櫃企業前3季獲利 逆勢成長近1成 07:442020/11/25 財經 御頂、辣椒2檔股票 自27日起預收款券 17:392020/11/26 財經 《店頭市場》青雲今起預收款券 每20分鐘撮合一次 08:182020/11/26 財經 大動作搜索 疑轉移丟毒案焦點 04:102020/11/26 政治要聞 《熱門族群》PS5出貨放大絕 今國光、安力-KY「機」犬升天 12:332020/11/25 財經 今年全年交易挑戰32萬棟 桃竹最熱 17:092020/11/26 財經 電動車成主流 概念股乘勢起 04:102020/11/26 證券．權證 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 美追殺還沒停！兩岸8吋晶圓卻大漲 中芯國際回應了 - 財經 大戶貪婪股市不會死 上14000快了…驚現下一檔妖股 - 財經 住大樓缺點多？ 過來人爆5大死雷：這點會很毛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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