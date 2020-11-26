供給增加 油價自7個月高點回落 19:592020/11/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來油價因疫苗喜訊可望重振燃料需求而反彈，但這波彈勢可能在油市供給增長下止步，國際油價26日自7個月高點回落。倫敦布蘭特期油周四下跌75美分，來到每桶47.86美元，該合約周三漲1.6％；紐約西德州中級原油期貨跌72美分至每桶44.99美元，該合約周三漲1.8％。分析師說，疫情升溫迎來封城、美國鑽油平台數量增多及利比亞增產，都是不利多頭的因素。 (工商 ) #供給 #合約 #每桶 #周三 #回落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國價值股強勢反轉 氣焰十足 04:102020/11/26 投資理財 要錢不要命 美國無視疫情擬取消對歐飛航禁令 10:062020/11/26 財經 《美股掃瞄》就業數據悲觀 道指跌落3萬點 08:352020/11/26 財經 法人：選後穩定可適度增加股票基金部位 迎多頭行情 12:162020/11/26 財經 出口銳減 馬國棕櫚油期貨走跌 19:532020/11/26 財經 房市熱 房貸餘額年底衝8兆 04:102020/11/26 金融．稅務 恒指止跌反彈 陸資金融股撐盤 11:002020/11/26 財經 《商情》美股漲勢暫緩 支撐紐約期金溫和收高 10:022020/11/26 財經 人民幣中間價貶31個基點 人行進行逆回購 10:202020/11/26 財經 史上最大量！趁債券多頭入袋為安 壽險業前三季賣債2兆元 04:102020/11/26 財經要聞 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 住大樓缺點多？ 過來人爆5大死雷：這點會很毛 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 反壟斷殺聲隆隆 陸網路巨頭慘了？ 專家：北京很明智 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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