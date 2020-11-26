近來油價因疫苗喜訊可望重振燃料需求而反彈，但這波彈勢可能在油市供給增長下止步，國際油價26日自7個月高點回落。倫敦布蘭特期油周四下跌75美分，來到每桶47.86美元，該合約周三漲1.6％；紐約西德州中級原油期貨跌72美分至每桶44.99美元，該合約周三漲1.8％。分析師說，疫情升溫迎來封城、美國鑽油平台數量增多及利比亞增產，都是不利多頭的因素。

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