近期動畫《鬼滅之刃》劇場版上映後，吸引大票動漫迷進電影院支持，在網路上也引起熱烈討論，還傳出預計推出真人版的消息，好評不斷，有網友因此想起2016年《你的名字》也曾帶起一波動畫熱潮；日前日網統計《鬼滅》上映39天已經超越《你的名字》票房，讓新海城也忍不住直說「不甘心」。

《你的名字》日本影史票房季軍被《鬼滅之刃》擠下後，作家新海城24日在推特轉貼相關文章，對於票房被超越，先哭笑不得又開玩笑地問「欸欸，已經超過？」，接著提到雖然有點不甘心，但日本娛樂事業正在蓬勃發展中，讓他更有動力製作出更好的作品。

日前日網統計《鬼滅》上映39天已經超越《你的名字》票房，讓新海城也忍不住直說「不甘心」。(圖/ 摘自新海城推特)

據日媒報導，《鬼滅之刃》劇場版上映39天票房就衝破259億日圓（約新台幣70億元），超越2016年上映的《你的名字》250億日圓（約新台幣68億元）票房，晉升影史票房季軍，離日本影史冠軍《神隱少女》的308億日圓（約新台幣83億元）還有一段距離，但聲勢仍被看好，有望取而代之。

奇幻漫畫《鬼滅之刃》改編成動畫版後，在亞洲地區掀起轟動，還有許多網紅爭相模仿；今年10月劇場版上映後，無論日本、台灣票房都狂飆，由此可見《鬼滅》的人氣有多旺。

(中時新聞網)