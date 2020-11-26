109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第一階段倒數第二天賽程，今天賽前同以4勝1敗並轡領先的政治大學、國立體大交手，政大第4節雖然只得6分，雙位數領先也變成個位數，所幸穩住陣腳挺住，終場政大67比60小勝，以5勝1敗站上單獨領先。

談到球隊第4節遇到的亂流，政大教頭陳子威表示：「真的是直到比賽結束前，領先20分都不算贏，球員真的每分每秒都要堅持。我們也清楚這場比賽身體強度挑戰大、體能消耗也大，還好替補球員也有跳出來。」

政大洪楷傑獲得全隊最高16分，並傳出6次助攻，大一後衛游艾喆繳出15分、10籃板、5助攻及5抄截，不過陳子威點名出賽25分鐘貢獻6分、4籃板的替補中鋒曾于豪，是球隊今年進步最多的球員，陳子威說：「于豪他在策應、進攻手段的進步相當多，是我們目前很穩定的大個子。」

很久沒有接受賽後訪問的曾于豪，一被點名休息室裡的隊友便高聲歡呼，他表示，之前也小小遺憾沒有太多發揮空間，暑假接受教練加強指導，當時雖然覺得很累，但現在覺得成果是好的，我也因此增加不少自信，現階段會以學業、球隊兩頭一起努力，畢業先拿到，未來看有沒有機會再往更高層級賽事挑戰。

政大曾于豪（中）被教頭陳子威點名本季進步多。（大專體總提供）

(中時 )