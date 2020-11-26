行政院院會今天通過教育部所提《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》草案，符合條件的國立大學可設立「研究學院」招碩、博士生，入學資格放寬，大學畢業生（學士）可跳過碩士階段，直接報考博士班，藉此讓國立大學以8至12年來推動創新。

為使大學培育的高階科學技術人才能引領研究創新、帶動國家重點領域產業發展，教育部提出《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》草案，今天經行政院院會通過，之後將送到立法院審議。

教育部高教司長朱俊彰表示，依照這個草案，國立大學將可與企業合作設立「研究學院」，但以「一校一院」為原則，可設2、3個碩博士班，小規模來推動，避免排擠資源。

朱俊彰說，「研究學院」的資金有三個基本原則，一、合作企業所出的資金要高於政府投入的資金；二、政府投入的資金來自國發基金，不會排擠教育部或科技部的經費；三、大學不能以校務基金投入「研究學院」。

朱俊彰說，「研究學院」以協助發展國家重點領域產業為目標，根據此原則，有人認為「研究學院」應該著重在是半導體、人工智慧（AI）、循環經濟、新農業、智慧機械及金融等領域，但目前還未確定。

朱俊彰表示，現在一般學院的的產學合作收入都要進校務基金「大水庫」，然後再分配回來原團隊後沒剩多少。而創新條例下的「研究學院」具備獨立預算，可專款專用，自訂收支管理規定，持續支持研究團隊前進。

此外，現在大學畢業後取得學士，只能繼續報考碩士班，取得碩士後再報考博士班。而未來，大學畢業取得學士的學生，可以不用修碩士，就直接報考各大學「研究學院」博士班，讓有科學研究潛質的人，更早能發揮所長。

朱俊彰表示，一旦《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》在立法院通過，教育部、科技部及國發會將組成審議會決定三件事，一、國家重點產業領域是哪些；二、哪些大學具備申請設立「研究學院」的資格；三、哪些企業具備參與資格。這三件事確定了後，大學及企業就可共組團隊申請成立「研究學院」。

(中時 )