花蓮體中今天以4比10不敵興大附農，但今年止步8強已是隊史黑豹旗最佳，雖然無緣挺進4強，總教練劉義傳仍肯定子弟兵表現，「相信經過這次比賽大家也不會再小覷花體。」

花體自第2屆開始參賽，過去6屆參賽中最佳成績僅在32強，今年闖進16強已是隊史最佳，今天雖然敗給興大附農，但仍寫下最佳的8強成績。

今天花體首局就有攻勢，靠著曾祈勳、魏子豪安打先攻下2分，雖然讓興大附農在第3、6局各攻下2分反超，花體仍展現韌性，在7局上追成4比4平手，可惜8局上浪費無人出局一、三壘的局面，未能得分，下個半局投手遭遇亂流，一口氣丟掉6分。

雖然沒能續寫佳績，劉義傳仍給予肯定，尤其是擔任隊長的林逸翔最為辛苦，「他要投又要打，還擔任隊長要分擔帶領球隊的重任，真的很辛苦。」今天林逸翔4局登板，中繼4.1局失7分（6分責失）承擔敗投。

事實上今天花體全場共敲出11支安打、獲得5次保送，有不少得分大好機會，卻因戰術執行失敗導致攻勢中斷，劉義傳說：「後山的孩子不論是打帶跑、跑打、盜壘等戰術都要再提升，若能改善相信花體在木棒聯賽挺進8強也是有希望的。」

劉義傳也認為，經過今年的黑豹旗，外界也看到花體球員的成長，「雖然與強權對抗還有段差距，但我們這次的表現至少會讓外界不容小覷，不會抽籤看到花體就覺得穩贏。」

花蓮體中「二刀流」林逸翔在黑豹旗8強賽中繼4.1局。（毛琬婷攝）

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