20170101中天新聞 「太陽」奪最大獎！ 感動致詞宋仲基爆淚

日前才剛過39歲生日的宋慧喬，今(26日)提前在社群網站為粉絲送上聖誕禮物，以限時動態PO出自己罕見露出事業線的性感代言照，不過就有網友直言：「感覺長得不像她。」

宋慧喬當年演出夯劇《太陽的後裔》事業再攀高峰，她與男主角宋仲基戲外也修成正果，於2017年7月宣布結婚。但雙宋CP的戀情來得快去得也快，結婚僅1年8個月就宣告破局，失婚後的宋慧喬，一舉一動也備受外界關注。

宋慧喬被說長得有點不一樣了。(取自宋慧喬IG)

離婚快1年半的宋慧喬，今日就在社群網站PO出自己難得露出事業線的低胸代言照，渾身散發出性感風情的模樣，也被網友發現她似乎變得較先前越來越有女人味，整個人也越來越美了。但也有人直言，宋慧喬這張照片感覺長得好不像她。

此外，近日韓國節目《我們離婚了》開播，製作單位突發奇想，找來演藝圈離婚夫妻再次同居，開播後果然引發話題，不少網友更點名想看安宰賢具惠善，還有宋仲基宋慧喬這2對昔日情侶來參加，絕對收視率創新高。

(中時新聞網)