新北市一名16歲少女甜甜（化名）與4男一起上摩鐵狂歡，笑氣加上毒咖啡影響腦部，令少女產生幻覺，看見「外星人警察」出現，其中一男對她說「要打仗了，不發生性行為會死」，結果她便與4男發生性行為。新北地院依乘機性交罪，分別判3男1年8月至1年10月徒刑不等，可上訴。另一名少年交由少年法庭裁定。

根據判決書，甜甜於2018年11月某日深夜，受黃姓少年邀約，總共4男1女前往摩鐵開趴狂歡。眾人不但吸食笑氣，還飲用毒咖啡，不久甜甜便產生幻覺，她自述看到房間門被鐵鍊纏住，無法打開房門，A男說幫B男口交就打開房門，甜甜照做，鐵鍊幻覺就消失了。

之後甜甜還看到房間裡有10、20幾人都在發生性行為，還有一些外星人警察要進來，A男跟她說「要打仗了，不發生性行為會死」之類的話，甜甜便被壓住頭幫4男口交，還被其中一人指侵。

新北地院審理認為，被告3男與少女原為朋友關係，卻為一逞私慾，利用少女施用笑氣及毒品咖啡包後陷於類似精神障礙，導致不知或不能抗拒狀態，進行性交行為，影響少女身心健全發展；不過審酌3人犯後坦承犯行，且3人當時皆未滿20歲，在玩樂心態下犯罪，其情堪憫，因此減輕其刑，判3男1年8月至1年10月徒刑不等，可上訴。

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(中時新聞網)